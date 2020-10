Metalli ed estrusione, tedesco Sms acquisisce bresciane Omav e Hydromec

(red.) Mettere insieme esperienze, digitalizzazione, know-how e un trasferimento di tecnologie per far nascere un vero e proprio polo europeo nel settore della lavorazione ed estrusione dell’acciaio. Nasce in questo senso l’operazione del gruppo tedesco Sms che l’altro giorno, martedì 6 ottobre, ha perfezionato l’acquisizione delle bresciane Omav e Hydromec di Rodengo Saiano. Tutte sotto l’egida della Sms che conta 14 mila dipendenti e un fatturato di 2,9 miliardi di euro.

La trattativa era stata avviata prima del lockdown e ora è arrivata a conclusione. Il colosso aveva già acquistato il 25% delle quote nella Omav che si occupa di produrre impianti automatizzati per gestire i profilati di alluminio. E attraverso questa è stata acquisita anche la Hydromec per il 70%. “Con l’acquisizione delle due aziende italiane il nostro gruppo – si legge in una nota di Sms – amplia ulteriormente la propria gamma di prodotti nei settori degli impianti di estrusione e delle presse per stampaggio”.

Dal punto di vista pratica, nasce così un processo completo, con Omav e Hydromec che terranno le loro insegne e i loro brand come filiali del gruppo tedesco. Un’operazione del valore di oltre 50 milioni di euro che coinvolge anche 245 dipendenti.