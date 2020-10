Intesa, Ubi Banca esce dal listino di Borsa a Piazza Affari

(red.) Quella di oggi, venerdì 2 ottobre, sarà una giornata storica per l’istituto di credito bresciano bergamasco Ubi Banca che dopo tredici anni esce definitivamente dal listino quotato in Borsa. Nei giorni precedenti, Intesa Sanpaolo che ha raccolto tutte le azioni di Ubi non finite nello scambio ha di fatto acquisito il 100%. E da lunedì 5 ottobre il titolo Ubi non sarà più quotato a Piazza Affari.

L’esordio in Borsa era avvenuto nell’aprile del 2007 e mercoledì 30 settembre è stato in realtà l’ultimo giorno di quotazione visto che tra ieri, giovedì e oggi, venerdì 2 ottobre, le azioni sono sospese Il prossimo 15 ottobre all’assemblea di Ubi ci sarà Intesa come unico azionista che farà nominare Paolo Grandi presidente, Gaetano Miccicché amministratore delegato, Bruno Picca vicepresidente e Felice Scalvini unico bresciano nel nuovo Consiglio.