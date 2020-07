(red.) La giornata odierna, martedì 28 luglio, sarebbe stata l’ultima per gli azionisti di Ubi Banca di aderire all’offerta di pubblico scambio lanciata da Intesa Sanpaolo. Invece, quasi al traguardo, la Consob con una nota emessa ieri, lunedì 27 luglio, in serata ha disposto di prorogare l’offerta per altri due giorni, fino a giovedì 30 luglio. Tra l’altro, sempre ieri le adesioni alla proposta di Intesa erano arrivate al 43,48% e pare che anche il fondo Silchester abbia dato il via libera, il che consentirebbe, con il suo 8,5%, di consentire proprio a Ca’ de Sass di superare la maggioranza del 50%. Una decisione, quella della Commissione nazionale per le Società e la Borsa, giunta dopo che solo ieri Ubi Banca ha diffuso una nota per i propri azionisti con ulteriori chiarimenti sull’offerta e in particolare sul valore del titolo azionario.

E di conseguenza è stato stabilito che gli azionisti di Ubi Banca abbiano altre 48 ore di tempo per decidere se aderire all’offerta. La sensazione è che Intesa possa raggiungere il 66,67% di adesioni riuscendo a controllare l’assemblea straordinaria e dare il via libera alla fusione, insieme alla vendita di oltre 500 sportelli a Bper. Dal punto di vista dell’offerta di pubblico scambio, i grandi soci hanno già dato il via e ora si valuterà anche l’interesse dei piccoli azionisti che nei giorni precedenti hanno già deciso di vendere. Per quelli che, invece, vorranno restare con Ubi Banca è previsto un con-cambio ma senza alcun premio di maggioranza. Nel momento in cui, dopo il 30 luglio, si dovesse raggiungere la maggioranza attesa negli ambienti di Intesa, verrà alla luce un gruppo bancario con almeno 5 miliardi di euro nel 2022, 1.100 miliardi di risparmi degli italiani e ricavi di 21 miliardi di euro.

Con l’idea di lanciare un gruppo a livello europeo, come fanno sapere dagli ambienti della banca che ha proposto l’offerta di scambio. E nel panorama c’è spazio anche per il patto Car che possiede l’8% del capitale di Ubi e che dovrebbe decidere dopo la chiusura dell’offerta. Nel frattempo ieri, lunedì 27 luglio, il titolo di Ubi – come previsto da alcuni ambienti finanziario – ha ceduto quasi il 9% in Borsa e piazzandosi a un valore attuale di 3,3 euro per ogni azione. In una giornata in cui proprio il titolo di Ubi Banca è stato scambiato in 13 milioni di azioni.