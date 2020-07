(red.) Lo sciopero e la partecipata assemblea di ieri mattina, mercoledì 22 luglio, davanti ai cancelli dello stabilimento Iveco di via Volturno a Brescia, con la presenza anche del sindaco Emilio Del Bono e del presidente della Provincia Samuele Alghisi, hanno prodotti i primi risultati. “La convocazione del tavolo di confronto del Ministero dello Sviluppo economico su Cnh Industrial è un primo risultato degli scioperi di questi giorni e della manifestazione a Brescia.

L’incontro – si legge in una nota diffusa dal segretario nazionale della Fiom Cgil Michele De Palma – in programma per mercoledì 29 luglio alle 11 sarà presieduto dalla sottosegretaria Todde. La Fiom ritiene necessaria la presenza anche del Ministero del Lavoro per un confronto nel merito dell’utilizzo efficace del contratto di solidarietà”.