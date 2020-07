Imprese bresciane, la natalità “congelata” dal Covid

(red.) Il bilancio della nati-mortalità delle imprese bresciane tra aprile e giugno resta positivo con un aumento di 272 unità che, tuttavia, si presenta come il saldo più basso dei secondi trimestri dal 2004.

L’emergenza sanitaria ha dispiegato i suoi effetti rallentando l’iniziativa imprenditoriale, le iscrizioni, infatti, sono state 960 contro le 1.727 del secondo trimestre del 2019, il 44,4% in meno. Nel contempo, tra aprile e giugno, anche le cessazioni sono diminuite attestandosi a 688 contro le 1.140 dello stesso periodo del 2019, corrispondente a un calo del 39,6%. Anche il bilancio del comparto artigiano di chiude in positivo (+63 unità) replicando le stesse dinamiche.

E’ questa la dinamica che emerge dall’analisi sulla natalità e mortalità delle imprese bresciane realizzata dal Servizio Studi della CCIAA di Brescia e dal centro Studi AIB sui dati Movimprese.

Guardando ai settori, in termini assoluti i saldi attivi si registrano nei servizi di supporto alle imprese (+101) e nelle attività scientifiche e tecniche (+95), comparti che si confermano in crescita. Positivo anche il bilancio del commercio (+89) e delle costruzioni (+85). Negativo il risultato delle attività manifatturiere (-20) e dell’agricoltura (-19).

Ad incidere sul risultato del trimestre sono state le iscrizioni di 160 ditte individuali e di 132 società di capitali (+131). Prosegue, tra aprile e giugno, l’arretramento delle società di persone (-31). Nel comparto artigiano le dinamiche sono speculari.