Bonus edilizia del 110%, nel bresciano effetti fino a 870 milioni di euro

(red.) E’ in vigore da ieri, mercoledì 1 luglio, il nuovo bonus del 110% a vantaggio delle ristrutturazioni di abitazioni e altri immobili con cui migliorare l’efficenza energetica e anche dal punto di vista sismico. In pratica, grazie all’imponente bonus, chi intende effettuare i lavori sulle strutture di fatto potrebbe non spendere nulla, con interventi a carico dello Stato. Si tratta della norma contenuta nel decreto Rilancio e che permette detrazioni fiscali in cinque anni. Una misura che, in provincia di Brescia e come sottolinea il Collegio Costruttori interpellato dal Giornale di Brescia, potrà avere ricadute per 870 milioni di euro nell’anno e mezzo di validità da ieri, 1 luglio, fino al 31 dicembre 2021.

Per questo motivo tra i primi a sostenere l’iniziativa c’è anche l’Ance Brescia tramite il presidente Massimo Deldossi. Prima di questa misura, il credito d’imposta valeva dal 50 al 65%, ma ora, con gli interventi che di fatto potranno essere a carico dello Stato per l’intera spesa, si prevede un ulteriore rilancio. 8 immobili su 10 in provincia sono stati costruiti prima degli anni ’70, il periodo dell’introduzione delle norme antisismiche e per questo motivo, aldilà degli 870 milioni di ricadute positive e giudicate reali, se si intervenisse su tutti gli edifici ci sarebbe un rilancio da 3,5 miliardi di euro. Ma non solo, perché il personale impiegato nei cantieri potrebbe arrivare a numeri tali da far “dimenticare” il lockdown.

Nel frattempo è emerso che dal forte bonus potranno beneficiare anche le seconde case e il terzo settore e chi decide di demolire e ricostruire la propria casa. Tra gli interventi più gettonati, si parla del tradizionale cappotto sui palazzi, la sostituzione della caldaia di riscaldamento centralizzata nei condomini, interventi antisismici, sostituzione di serramenti e installazione di pannelli fotovoltaici. Il bonus prevede anche la possibilità di avere lo sconto in fattura pari al 110% e cedere il credito a banche o altri intermediari finanziari, oltre al fatto che potrebbe essere la stessa impresa edile ad anticipare il lavoro e recuperarlo come credito d’imposta.