Cnh annuncia pausa in investimenti, addetti Iveco preoccupati

(red.) Stato di agitazione in tutti gli stabilimenti del gruppo Cnh Industrial, 8 ore di sciopero degli operai da programmare a luglio e soprattutto un tavolo con i ministri dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e al Lavoro Nunzia Catalfo e le istituzioni regionali. Così i sindacati si sono portati subito avanti dopo che ieri mattina, mercoledì 24 giugno, i vertici del gruppo Cnh hanno annunciato durante un incontro in videoconferenza con il Ministero dello Sviluppo Economico “una pausa di riflessione nel piano di investimento”.

Una pausa che, oltre allo stabilimento di Lecce, rischia di provocare guai anche su quello bresciano dell’Iveco, in via Volturno. Era lo scorso 10 marzo quando Cnh Industrial aveva annunciato un primo piano di investimenti da 15 milioni di euro e un altro da 70 milioni di dollari dal 2020 al 2024 per portare a Brescia, da Bolzano, la produzione del Daily 4×4 e il via libera all’elettrificazione dei mezzi. Ma quello annunciato ieri dai vertici rischia di lasciare un’ombra sui 2 mila addetti dello stabilimento di via Volturno.

E i sindacati sono passati all’attacco. Dalla Fim alla Fiom e Uilm ritengono “inaccettabile rivedere un accordo dopo che i sacrifici dei lavoratori”. Quindi, chiedono subito al Governo di convocare un tavolo e scrivere un piano industriale sull’automotive con il rischio che le conseguenze economiche dall’emergenza Covid possano portare le imprese a non investire più in Italia.