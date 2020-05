Ops di Intesa, Cda di Ubi presenta un’azione giudiziale

(red.) La pandemia da coronavirus ha raffreddato i movimenti tra Intesa San Paolo e Ubi Banca nell’offerta di pubblico scambio presentata dalla prima nei confronti della seconda. E nella giornata di ieri, martedì 26 maggio, la pista si è ulteriormente rallentata nel momento in cui il consiglio di amministrazione di Ubi ha avviato un’azione giudiziale. In particolare, per capire gli effetti di quella comunicazione dello scorso febbraio con cui Intesa aveva annunciato l’Ops e ora ritenuti conclusi.

“Avveramento della condizione Mac di efficacia dell’offerta pubblica di scambio determinato dalla pandemia Covid-19 e dalla mancata tempestiva rinunzia da parte di Intesa a tale condizione” si legge in una nota di Ubi che spiega l’azione giudiziale. Della situazione era stata interessata anche la Consob per valutare il documento di offerta.

Da Ubi fanno sapere di aver avviato l’azione per la “tutela giudiziale dei diritti soggettivi a complemento dell’iniziativa promossa e a tutela degli stakeholders, degli investitori nonché dell’efficienza e della trasparenza del mercato. Se la stessa azione giudiziale dovesse andare in porto, Intesa sarebbe costretta a ricominciare daccapo il percorso di offerta.