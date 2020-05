Colpo di Amazon nel bresciano, un centro logistico a Castegnato

(red.) L’annuncio è uno di quelli positivi in questo periodo di ripartenza a livello economico e produttivo. Nel prossimo autunno, come dà notizia il Giornale di Brescia, arriverà anche nel bresciano un deposito di smistamento delle merci di Amazon. Il colosso della distribuzione di prodotti online piazzerà un altro centro logistico a Castegnato e servendo quindi le province di Brescia, ma anche Bergamo, Cremona e Lodi.

Su una superficie di 8 mila metri quadrati, saranno impiegati 30 posti a tempo indeterminato nell’arco di tre anni e altri 70 come autisti. Da oggi, lunedì 18 maggio, sono aperte le candidature per i ruoli tecnici e manageriali e in estate quelle per chi lavorerà nel magazzino. Per il territorio bresciano è un grande colpo, anche produttivo, considerando che in Lombardia operano 1.200 persone a tempo indeterminato soprattutto nei vari centri in provincia di Milano.