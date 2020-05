Coronavirus e imprese bresciane, 6 su 10 hanno problemi di liquidità

(red.) Da circa due settimane, dallo scorso 4 maggio, la maggior parte delle imprese bresciane ha ripreso a lavorare dopo il lockdown, ma quello attuale è anche il momento in cui le aziende devono far fronte a un previsto calo del fatturato, scarsa liquidità e personale più ridotto, con l’uso degli ammortizzatori sociali. Proprio da quest’ultimo punto di vista, il nuovo Decreto Rilancio concede altre nove settimane di cassa integrazione rispetto al precedente “Cura Italia” e in questa misura potrebbero essere coinvolti anche 154 mila bresciani. Nel frattempo, sul fronte del Fondo di integrazione salariale, sono 17.108 i lavoratori artigiani della nostra provincia che hanno ricevuto l’accredito. Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, invece, sono oltre 10 mila le aziende bresciane che alla fine di aprile avevano presentato la richiesta, ora probabilmente aumentata.

Dall’altro lato c’è però da sottolineare il ritardo nei pagamenti degli ammortizzatori sociali, anche se metà delle ore richieste dal bresciano sarebbero state liquidate. Per quanto riguarda la Cassa integrazione in deroga, la Regione Lombardia ha autorizzato altre 1,48 milioni di ore e per un totale di quasi 22 mila lavoratori bresciani. Ma con il decreto Rilancio è prevista una novità, annunciata dall’Inps: le imprese non dovranno più chiedere al Pirellone, ma rivolgersi direttamente all’Istituto di previdenza per farsi anticipare da subito il 40% di ore richieste. E c’è un altro fronte che preoccupa le aziende in questo periodo conseguente all’emergenza sanitaria per la pandemia. Infatti, è stato calcolato che il coronavirus ha gettato al vento 300 milioni di euro di fatturato e creando problemi ora anche sulla liquidità.

La Camera di commercio di Brescia ha fatto compilare un questionario a 1.071 aziende e sarebbe stato accertato un bisogno dal 10 al 15% del fatturato, mentre circa 4 aziende su 5 hanno ridotto l’attività produttiva. Tanto che metà delle attività interpellate prevede un calo del fatturato di oltre il 30% rispetto al 2019 e ci sono anche 6 aziende su 10 che hanno chiesto di differire i pagamenti per problemi di liquidità. Nel frattempo, l’Inail ha voluto smorzare i toni della polemica connessa al fatto che molti imprenditori e datori di lavoro lamentavano il rischio di finire coinvolti in caso di contagio tra i propri addetti. “Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro.

Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato – si legge in una nota dell’istituto – con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa. L’ammissione alla tutela dell’Istituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile. L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Per le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni è difficile configurare violazioni. La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.