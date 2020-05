Decreto Rilancio, critiche dalle associazioni di categoria bresciane

(red.) Il maxi decreto legge Rilancio da 55 miliardi di euro presentato mercoledì sera 13 maggio dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e da altri ministri ha ricevuto, pur tra qualche commento positivo soprattutto dai sindacati, un coro di critiche dalle associazioni di categoria bresciane. Secondo l’opinione generale, in attesa di conoscere nei dettagli il testo nel momento in cui sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e subito dopo i decreti attuativi, si tratterebbe di un atto per tamponare l’emergenza economica seguente a quella sanitaria, ma senza guardare al futuro del paese. Tanto che per molti rappresentanti delle associazioni economiche bresciane, alla fine il rischio è che la burocrazia rallenti molto gli obiettivi proposti dal decreto.

E senza dimenticare che c’è chi ha timore dopo il 30 giugno nel momento in cui le imprese saranno chiamate a pagare il saldo del 2019 e l’acconto del 2020, nonostante siano rimaste ferme per due mesi. Tra le critiche al decreto, c’è quella del presidente dell’Associazione Industriale Bresciana Giuseppe Pasini per il fatto che il provvedimento non guarderebbe alla crescita. Contestazioni anche da Apindustria, mentre Carlo Massoletti a capo della Confcommercio ritiene che ci sia bisogno subito di liquidità. Critico sul fronte del turismo è Alessio Merigo di Confesercenti secondo il quale non ci sarebbero azioni significative dal decreto (4 miliardi sul turismo) sul tema.

Dalla parte dell’agricoltura, Ettore Prandini di Coldiretti chiede che venga protetta la filiera d’eccellenza bresciana, così come Giovanni Garbelli di Confagricoltura che parla di misure utili, pur con qualche zona d’ombra. Il presidente della Confartigianato Eugenio Massetti si sofferma anche sulla burocrazia chiedendo di poter usare subito quel denaro incluso nel decreto, mentre Bortolo Agliardi dell’Associazione Artigiani parla di imprese “terrorizzate” dalle scadenze di giugno. Commenti più positivi, invece, dal mondo dei sindacati con Francesco Bertoli della Cgil che parla di segnali positivi, sperando che bastino, mentre Alberto Pluda della Cisl parla di risposte positive al mondo del lavoro. Al contrario, Mario Bailo della Uil chiede più concretezza ed Eleonora Rigotti della Cna sottolinea come i segnali siano incoraggianti, ma non sufficienti.