Coronavirus, crollo dei consumi nel commercio a marzo: -85% a Brescia

(red.) Nei giorni precedenti a giovedì 30 aprile era emerso l’allarme nel settore commerciale nel cuore del centro storico di Brescia per il rischio che dal prossimo 18 maggio, quando potranno riaprire anche i negozi e il commercio al dettaglio, in media un’attività su cinque potrebbe non avere la forza di riaprire i battenti a causa dell’emergenza da coronavirus. E in questa direzione, che sarebbe confermata, arrivano anche una serie di dati che mostrano come il territorio bresciano abbia visto in marzo un crollo dei consumi dell’85%. E le prime realtà a essere preoccupate sono proprio le associazioni di categoria che rappresentano questo settore.

Il crollo verticale dei consumi emerge da uno studio di Confimprese con EY e l’Osservatorio permanente e riportato dal Giornale di Brescia. A livello nazionale è la Lombardia – comprensibilmente visto che è la più colpita dall’emergenza sanitaria – a segnare il dato peggiore con l’83% dei consumi in meno nel solo mese di marzo. E il calo è ancora più drammatico guardando alle province, con Brescia che insieme a Bergamo segna un -85% e tra le peggiori a livello nazionale. Considerando che nel periodo dell’emergenza i cittadini hanno acquistato soprattutto beni di prima necessità, i settori più colpiti sono l’abbigliamento e gli accessori, food e beverage e non food.

Ora la preoccupazione sale in vista del 18 maggio (dell’1 giugno per bar e ristoranti) per la riapertura e nonostante i commercianti avessero chiesto di riaprire prima, considerando le misure di sicurezza già messe in campo. Di fronte allo scenario drammatico che si aprirà, i più critici nel bresciano sono Carlo Massoletti della Confcommercio e Alessio Merigo di Confesercenti. E da queste due realtà sono già state avanzate delle proposte, tra la cancellazione delle imposte (in primis la Tari) almeno per i mesi dell’epidemia e rateizzare quelle future, ma anche azzerare la tassa di occupazione del suolo pubblico concedendo ai locali spazi esterni senza alcun costo aggiuntivo e anche di eliminare per quest’anno la tassa di soggiorno nel turismo.