Fase 2, Sivieri (Apindustria): “2 aziende su 10 stanno rivedendo forza lavoro”

(red.) Quella di ieri, lunedì 27 aprile, è stata la giornata di riapertura di diverse aziende anche nel bresciano tra quelle attive nell’export, quelle in deroga autorizzate dalla prefettura e anche i cantieri edili di opere pubbliche. In questo frangente, da una parte emerge la posizione del leader degli industriali bresciani Giuseppe Pasini che chiede meno lentezza nella burocrazia nelle linee di credito e più coraggio da parte della Lombardia e dall’altra interviene anche Apindustria.

“I contenuti erano stati anticipati – dice il presidente Douglas Sivieri in riferimento al nuovo dpcm – non ci sono novità rispetto a quanto pensavamo. Certo, resto sempre molto sorpreso dall’utilizzo del tempo futuro: le nostre attività hanno bisogno di risposte oggi, non di proclami che non si sa quando si realizzeranno. Non vorrei essere nei loro panni in questa situazione, hanno la mia comprensione. Ma non credo sia così che si governi un’emergenza.

Abbiamo più commissioni che governanti, eppure non sono in grado di produrre regole immediatamente applicabili. Si era parlato di finanziamenti a fondo perduto per le nostre imprese, e poi non ne abbiamo più avuto notizia. Ho fiducia nei nostri imprenditori, che a uscire da questo pantano ci proveranno sempre, ma mi preoccupa la tenuta occupazionale. Da un’indagine interna abbiamo rilevato che due aziende su dieci stanno pensando di rivedere la loro forza lavoro, è un dato molto preoccupante che non mi aspettavo di vedere così presto in un numero così elevato”.