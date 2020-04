Fase 2, a Brescia 1 negozio su 5 potrebbe non riaprire dal 18 maggio

(red.) Come prevede il nuovo decreto del Presidente del Consiglio in vista della fase 2, le attività di commercio al dettaglio – quindi i negozi – potranno riaprire i battenti solo dal prossimo 18 maggio. Ma a Brescia città, soprattutto nel cuore e nel centro storico, il rischio concreto è che numerose attività non riescono a riaprire. Da una parte ci sono incassi azzerati da oltre due mesi e dall’altra chi non è riuscito a pagare l’affitto del negozio ai proprietari. E chi ne risente sono soprattutto i negozi aperti in franchising delle grandi catene di abbigliamento. Tanto che, in vista della riapertura, i titolari stanno discutendo con i proprietari per ridurre il canone d’affitto vista la situazione attuale. E, come riporta il Giornale di Brescia, c’è chi dice che il 18 maggio un’attività su cinque non riuscirà ad aprire i battenti.

Su questo fronte, anche le associazioni di categoria sono critiche. “Tutti gli imprenditori sono allibiti – dice Carlo Massoletti presidente di Confcommercio Brescia – niente strumenti per sostenere le aziende e le famiglie, però si riprogramma la riapertura a giugno, mentre sono aperte fabbriche con centinaia di dipendenti. I nostri esercizi, spesso a conduzione familiare, sono sicuri e attrezzati con tutti i dpi”. D’accordo anche Alessio Merigo, direttore di Confesercenti Lombardia Orientale che dice come “si è sottovalutato l’impatto economico negativo sulle imprese, protraendo ingiustamente i termini delle aperture. Le nostre aziende – dice – sono pronte a fare la loro parte, anche in tema di sicurezza: basta vedere quanta attenzione è stata posta dai negozi, che non si può dire siano stati veicolo di diffusione del virus. Siamo stati i primi a dover chiudere e rischiamo di essere gli ultimi a riaprire. È inaccettabile”.

Nel frattempo dalla Regione Lombardia è arrivata una nuova ordinanza in deroga rispetto a quella che vieta l’apertura di diverse attività particolari nei giorni prefestivi. E il rischio sarebbe stato, per i numerosi negozi, di restare chiusi da giovedì 30 aprile fino al 3 maggio e con inevitabili ripercussioni. Quindi, giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio potranno restare aperti negozi di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video ed elettrodomestici in esercizi non specializzati e quelli specializzati, così come gli articoli per l’illuminazione, ferramenta, colorifici e apparecchiature fotografiche.