Verso la fase 2 ed emergenza economica, come sarà il dl Aprile

(red.) Verso la fase 2, quella della convivenza con il coronavirus, si sta affrontando anche il disagio per quanti potranno tornare al lavoro dal 4 maggio dopo almeno un mese e mezzo di fermo, ma anche per quelle attività che potranno riaprire solo a partire dal 18 maggio, se non addirittura dall’1 giugno. E quindi con il rischio che l’emergenza sanitaria si traduca in quella economica e senza eguali per le conseguenze che potrebbe provocare. Queste misure finiranno nel cosiddetto decreto Aprile al quale il Governo sta lavorando.

Si prevede di far bloccare i licenziamenti per altri due mesi e anche il rinnovo di congedi e bonus babysitter per chi ha figli che non torneranno a scuola. Sul fronte del lavoro, alle imprese verrano concesse altre settimane di cassa integrazione, contributi a fondo perduto per le realtà più piccole, sconti sugli affitti e anche sui lavori e le spese per mettersi in regola nel momento in cui si riaprirà con tutte le misure di sicurezza del caso. Ma nel frattempo il Governo chiede alle stesse imprese di mantenere i posti di lavoro.

Il decreto sarà approvato solo nel momento in cui il Parlamento autorizzerà il deficit. Tra le misure, si prevedono anche aiuti economici alle realtà che, al momento di riaprire, dovranno sanificare gli ambienti e dotare i dipendenti dei dispositivi di protezione individuale. Si parla di 55 miliardi di deficit ulteriore che confluiranno nel decreto Aprile e di cui la metà per gli ammortizzatori sociali: 7 miliardi sono per il bonus agli autonomi e per altri due mesi tra aprile e maggio e con importi ciascuno fino a 800 euro dalla categorie più povere.