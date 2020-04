Ritorno al lavoro, più di 15 mila richieste in deroga in prefettura

(red.) In provincia di Brescia in questi tempi di coronavirus qualche azienda è sempre rimasta aperta perché garantisce i servizi essenziali, mentre altre hanno già riaperto dopo aver ricevuto il via libera dalla prefettura. Ma, considerando qualche riapertura da oggi, lunedì 27 aprile, per l’edilizia pubblica, il vero e proprio via alle attività manifatturiere sarà dal prossimo 4 maggio. In ogni caso, non mancano le imprese che chiedono deroghe alla prefettura per poter riaprire prima del tempo.

A palazzo Broletto, come dà notizia Bresciaoggi, sono arrivate nelle settimane precedenti al 27 aprile più di 15 mila domande e di queste sono state concesse 2.100 e altre otto negate. Mentre la maggior parte sono ancora in fase istruttoria in vista del 4 maggio. Il presidente dell’Associazione Industriale Bresciana Giuseppe Pasini ha però sottolineato che quelle partite prima e che hanno ricevuto il via libera stanno rispettando un protocollo di sicurezza firmato con i sindacati e ancora più restrittivo rispetto a quello nazionale.

In ogni caso, al momento circa la metà delle imprese sta lavorando e si sta ancora valutando, al momento di riaprire dal 4 maggio, se andare avanti anche in agosto. A livello di attività produttive, nella fase più intensa del lockdown e prima che il Governo consentisse qualche riapertura erano attive oltre 49 mila aziende nel bresciano, di cui 7 mila tra deroghe e autocertificazioni.