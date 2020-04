Coronavirus, tre fabbriche bresciane riprendono (graduale) l’attività

(red.) Dispositivi di protezione individuale per tutti i dipendenti, prodotti igienizzanti nei luoghi di lavoro, obbligo di farsi misurare la temperatura all’ingresso degli stabilimenti screening volontari e tamponi. Ma anche una commissione interna alle aziende per coordinare la gestione del rischio. C’è tutto questo nel protocollo di sicurezza che l’Associazione Industriale Bresciana con l’università degli Studi e i virologi ha fatto sviluppare e presentato in seno alla prefettura per la ripartenza graduale delle attività produttive nel bresciano.

Uno strumento, quindi, ancora più articolato rispetto a quello nazionale e in attesa di aggiornarlo nella prossima riunione in video conferenza in programma martedì 14 aprile. Tuttavia, lo screening sui lavoratori dovrebbe attendere delle settimane visto che al momento non ci sono ancora kit validati dalla Regione Lombardia, nel cui territorio – attraverso il San Matteo di Pavia – si stanno ancora sviluppando i test. E in ogni caso gli imprenditori avevano già illustrato la possibilità di farsi carico delle spese dei tamponi e test sierologici da sottoporre ai dipendenti per capire se abbiano contratto il virus e sviluppato gli anticorpi.

E sul fronte della ripartenza, anche il presidente dell’Associazione Artigiani Bortolo Agliardi ha chiesto un tavolo di lavoro per un protocollo operativo rivolto a tutti, imprese e artigiani. Nel frattempo in prefettura a Brescia sono 6 mila le aziende che hanno chiesto di riprendere l’attività. Tra queste, l’Iveco ha già annunciato che ripartirà in modo graduale il 27 aprile, mentre già dopo Pasqua torneranno al lavoro l’Alfa Acciai e la Beretta di Gardone Valtrompia attivando il 20% del personale e riavviando la produzione.