Coronavirus, imprese vogliono riaprire. Sindacati: “Prima la salute”

(red.) Nel dibattito che già da qualche giorno precedente a mercoledì 8 aprile si è aperto sulla necessità di riaprire le fabbriche e le attività produttive, vista anche la tendenza al rallentamento dei nuovi casi di contagio dal Covid-19, nel bresciano qualche azienda ha iniziato a riprendere il lavoro e senza dimenticare quelle che non hanno mai chiuso perché essenziali. Oltre alla Beretta di Gardone Valtrompia, per esempio, lunedì scorso ha ricominciato a produrre anche l’Aignep di Bione, in Valsabbia. Qui la produzione riguarda solo il primo turno di lavoro e impiegando un terzo dei macchinari e con un centinaio di addetti rispetto al totale.

La fabbrica, come riporta il Giornale di Brescia, era rimasta chiusa due settimane e ora si è ripreso a lavorare nella produzione di valvole industriali e raccordi chiesti dall’estero, ma per i quali gli addetti dovranno lavorare per settimane per soddisfare le richieste. E tutti gli operai sono stati comunque dotati dei dispositivi di protezione individuale. Sulla richiesta del leader degli industriali bresciani Giuseppe Pasini di riaprire, seppur in modo graduale, dal 14 aprile, i sindacati sono più freddi. Chiedono di vedere il protocollo di sicurezza in definizione in prefettura, ma anche sanzioni per quelle attività che non dovessero rispettare le misure messe in campo.

E gli stessi rappresentanti rimarcano il fatto che dovrà essere il Governo nazionale a decidere rispetto al panorama bresciano che potrebbe far da solo. Gli stessi sindacati sottolineano come già molte aziende abbiano ripreso l’attività e con 5 mila pratiche di lavoro in deroga presentate in prefettura rispetto a quelle essenziali che non hanno mai chiuso. E le stesse organizzazioni non esitano a dire che a Brescia sarebbero già troppe le aziende che hanno ricominciato a lavorare.

“Per noi al primo posto viene la vita e la salute dei lavoratori e questo non è in discussione” dicono ancora i sindacati. Sul fronte della ripresa, anche l’Ance Brescia (associazione di chi lavora nell’edilizia) chiede liquidità per le imprese che per poter riprendere l’attività. E su questo fronte, i consiglieri lombardi del Partito Democratico chiedono di istituire una cabina di regia per organizzare la ripresa delle attività dopo la chiusura totale. Organismo che potrebbe essere condotto dall’ex presidente dell’Inps Tito Boeri e per progettare un piano industriale dedicato alla Lombardia.