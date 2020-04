Coronavirus, piano da 10 miliardi di Ubi Banca per Brescia e Bergamo

(red.) Un piano di aiuti fino a 10 miliardi di euro a sostegno delle imprese e delle famiglie per due territori collegati all’istituto di credito e che sono tra i più colpiti a livello nazionale dal coronavirus. Ubi Banca si è attivata e il consiglio di amministrazione guidato da Letizia Moratti ha messo in campo il piano “Rilancio Italia” a favore delle province di Brescia e Bergamo.

Un intervento rivolto alle imprese per garantire la loro continuità rispetto alla crisi di liquidità, così come le famiglie e il terzo settore. Per quanto riguarda le imprese, si parla di nuova liquidità grazie anche a garanzie dello Stato, conversione dei fidi, sospensione del rimborso dei finanziamenti e consolidamento del debito con finanza aggiuntiva. Ma anche aiuti alla digitalizzazione con pos e gprs mobile a condizioni agevolate.

Per quanto riguarda le famiglie, per i clienti di Ubi Banca si prevede la moratoria sul pagamento dei finanziamenti personali per chi ha perso o si è visto ridurre il lavoro, sospensione del mutuo sulla prima casa e aiuti alla digitalizzazione nei rapporti con la banca e per l’anticipo sulla cassa integrazione.