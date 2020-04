Virus, Aib aderisce alla campagna #iopagoifornitori

(red.) L’iniziativa è stata lanciata da Alfredo Rabaiotti della bresciana Becom e ora anche l’Associazione Industriale Bresciana ha preso spunto per far sua la campagna. Si tratta di #iopagoifornitori, non solo un hashtag da social ma l’idea di contare su imprenditori responsabili. L’obiettivo è quello di onorare le scadenze verso i propri fornitori.

Aib ha deciso di lanciare questo manifesto contando sulle imprese che volontariamente possono aderire per rispettare i termini di pagamento con i fornitori e nonostante il periodo di emergenza da coronavirus. E su questo fronte, considerando che diverse aziende bresciane hanno sospeso l’attività da settimane, l’associazione degli industriali bresciani ha avuto un dialogo con il sistema delle banche per ricevere liquidità con cui onorare i pagamenti.

Quindi, un rapporto dettagliato e trasparente con i fornitori, assicurando anche pagamenti veloci. Ma su questo fronte l’Aib chiede che anche la pubblica amministrazione sia responsabile nel pagare i propri fornitori.