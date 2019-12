Auchan-Conad, altro sciopero a Brescia il 31 dicembre

(red.) Quella di oggi, lunedì 23 dicembre, potrebbe essere una giornata di disagi per chi è alle prese con gli acquisti prenatalizi nei supermercati coinvolti nella vertenza Auchan-Conad. Infatti, come era stato annunciato, è in corso uno sciopero a livello nazionale di otto ore indetto dalle sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Ma entro l’anno ci sarà anche un’altra occasione per gli addetti che incroceranno le braccia. E in quel caso si fa riferimento agli acquisti del cenone di Capodanno, visto che lo sciopero, riguardante però solo Brescia, si terrà martedì 31 dicembre.

L’astensione dal lavoro coinvolge i dipendenti degli ex Auchan e che sono in via di acquisizione da parte di Conad e Carrefour. Per quanto riguarda la provincia di Brescia, l’operazione sta interessando 31 punti vendita e 2 mila addetti, con il rischio di oltre 3 mila esuberi come ha annunciato Conad. Senza dimenticare le condizioni di lavoro ancora tutte da capire. Proprio martedì 31 dicembre ci sarà una manifestazione di protesta al Broletto e una delegazione potrebbe incontrare il prefetto Attilio Visconti.