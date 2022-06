Brescia, “delivery” di cocaina in via Panoramica: arrestato 22enne

Brescia. Effettuava le consegne direttamente al domicilio dei clienti, ma, durante un “delivery”, lo spacciatore, un 22enne italiano, è stato fermato ed arrestato dagli agenti del commissariato Carmine che avevano ricevuto segnalazione di un pusher che effettuava lo smercio nella zona di via Panoramica.

Il giovane finito in manette era già noto per precedenti specifici. Addosso all’uomo e nell’abitazione la polizia ha trovato dosi già confezionate e pronte per la vendita, per un totale di una ventina di grammi di cocaina. L’arresto è stato convalidato, mentre proseguono le indagini per risalire alla rete di approvvigionamento delle sostanze.