Barghe, arrestato pusher recidivo: in casa trovata cocaina

Barghe. Non era un volto noto e, in un piccolo paese, si sa, si viene notati subito.

Ed è accaduto che, collegando la presenza di un consumatore di stupefacenti nei pressi dell’abitazione di 48enne con precedenti per spaccio di droga, i carabinieri di Sabbio Chiese hanno scoperto che il pusher aveva ripreso l’attività.

E’ così nuovamente finito nei guai dopo che dalla perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, di professione impiegato, hanno trovato una decina di grammi di cocaina. Il 48enne è stato arrestato e processato per Direttissima e sottoposto all’obbligo di firma in caserma due volte alla settimana. Le indagini proseguono per appurare i canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti.