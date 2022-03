Fermati per un controllo, in casa due serre di marijuana

(red.) Nella mattinata di lunedì 21 marzo, il personale della Squadra Volanti della Questura di Brescia ha arrestato di una coppia di giovani italiani, trovati in possesso di una rilevante coltivazione di marijuana presso l’abitazione, oltre che, all’atto del controllo su strada, di una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso, due coltelli, numeroso denaro contante, presumibile provento dell’attività di spaccio, e alcuni grammi di marijuana.

Gli genti in servizio, lunedì mattina, ha controllato due soggetti italiani che transitavano in auto in Via Amba d’Oro: nonostante l’utilizzo dei dispositivi luminosi e acustici, i due hanno ignorato per qualche centinaio di metri l’invito ad accostare, per poi fermarsi e permettere agli agenti di operare gli accertamenti di rito.

Da subito gli operatori si sono accorti del forte odore proveniente dall’abitacolo, che, ad una ispezione più accurata, ha permesso di rinvenire due coltelli, un barattolo con alcuni grammi di marijuana, nonché numerose bombolette tipiche delle armi ad aria compressa: poco dopo, difatti, è stata rinvenuta una pistola soft air priva del tappo rosso, e pertanto facilmente confondibile per una arma da fuoco reale.

Dal controllo domiciliare, poi, si è avuto modo di appurare la presenza di due serre casalinghe, dentro le quali erano presenti numerosi vasi coltivati a marijuana.

La coppia, priva di precedenti, è stata arrestata con l’accusa di coltivazione di stupefacenti, mentre il ragazzo è stato altresì deferito in stato di libertà per porto di arma od oggetti atti ad offendere e sanzionato per lo stupefacente che aveva con sé.

Nel corso della serata, inoltre, a seguito di controllo d’iniziativa di un soggetto appiedato nella zona est della città, cui era stata trovata addosso una modica quantità di sostanza stupefacente, i poliziotti delle Volanti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire oltre ad alcuni grammi di marijuana e cocaina, soldi e materiale per il confezionamento.