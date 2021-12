Spacciatore recidivo (con l’autista) arrestato dalla Locale

(red.) Appena scarcerato, dopo un periodo di detenzione per spaccio di droga, è tornato sulla piazza, per rifornire i pusher al dettaglio, aiutato da una giovane fidanzata di origini brasiliane che aveva il compito di accompagnarlo, in auto, sui luoghi dello smercio, tra Brescia ed hinterland e, anche, vista l’abilità al volante, di “seminare” le forze dell’ordine, in caso di controlli ed inseguimenti.

E’ così finito nuovamente in manette uno spacciatore 35enne tunisino, arrestato dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Brescia, sorpreso con alcune dosi di cocaina addosso, un coltello tattico a carta di credito e un manganello telescopico. Dalla perquisizione domiciliare a Roncadelle sono emerse altre sostanze, ma il quantitativo più ingente è stato trovato in una vettura (intestata ad un connazionale), utilizzata come magazzino e parcheggiata in zona Stocchetta. Sull’auto sono stati rinvenuti quasi 500 grammi di eroina, che, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 35mila euro.

L’uomo è stato nuovamente arrestato in attesa del processo.