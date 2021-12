Baristi e pusher: in casa oltre 1 kg di hashish e 27mila euro

(red.) Un’operazione congiunta Polizia di Stato e polizia locale, effettuata nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre sui controlli finalizzati al rispetto della normativa anti Covid, ha permesso di arrestare, in flagranza di reato, una coppia di coniugi di origine straniera, titolari di un bar nella zona di Brescia Due, sorpresi con un ingente quantitativo di “fumo”, materiale per il confezionamento delle dosi e migliaia di euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Personale della Divisione di polizia Amministrativa e Sicurezza della questura ed il Nucleo di polizia Commerciale della Locale e della Squadra Mobile è intervenuto su segnalazione di un sospetto via vai di persone, in violazione della normativa sul contenimento dell’emergenza sanitaria.

Alla vista degli agenti la barista ha tentato di occultare del materiale, poi risultato essere 80 dosi di hashish, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato. Le sostanze erano nascoste sotto il bancone nel retro del locale. L’unità cinofila è poi intervenuta per una approfondita perquisizione del bar, rinvenendo altra sostanza, tre bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento, oltre a denaro contante, che era stato celato in una confezione di caffè.

Nell’abitazione della coppia, in un armadio, sono stati trovati una decina di panetti di hashish, per un totale di 1,3 chilogrammi di sostanza, più di 25 grammi di marijuana e oltre 27mila euro in contanti in banconote di vario taglio, tre bilancini di precisione e quattro telefoni cellulari.

La coppia baristi pusher è stata arrestata e tradotta in carcere: per l’uomo si sono spalancate le porte del Nero Fischione, per la donna quelle di Verziano.

Il locale verrà posto alla misura, disposta dal questore di Brescia, della sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni, con conseguente chiusura del bar.