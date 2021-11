Lonato, pusher arrestato: nel blister cocaina invece delle vitamine

(red.) Il nervosismo ha tradito un 37enne Albanese di Lonato (Brescia), arrestato per spaccio dagli agenti del Commissariato di Desenzano del Garda dopo essere stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina.

Posizionati con un posto di blocco nel paese gardesano, gli agenti hanno fermato l’uomo per un normale controllo. Fin da subito il 37enne si è mostrato teso tant’è che i poliziotti hanno deciso di perquisirlo, insospettiti dalla sua evidente agitazione.

E i sospetti si sono dimostrati fondati. Nascosti in un blister di vitamine i poliziotti gli hanno infatti trovato 7 involucri di plastica sigillati, contenenti in totale 5 grammi di cocaina. Occultati nello zaino vi erano poi un coltello a serramanico e 550 euro in contanti, soldi probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

Successivamente, a seguito della perquisizione nell’abitazione sita a Lonato del Garda, gli agenti hanno sequestrato altri 650 euro in contanti.

Il pusher è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre ad essere stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetto atto ad offendere.