Traffico droga: il D’Annunzio secondo solo a Malpensa

(red.) Se l’aeroporto di Malpensa si conferma una delle principali porte di arrivo di sostanze stupefacenti dall’estero, lo scalo di Montichiari, nel bresciano, non è da meno, piazzandosi al secondo posto.

Secondo l’indagine 2021 della Direzione centrale servizi anti-droga, nel 2020 le forze dell’ordine sono riuscite a sequestrare all’aeroporto varesino 53,92 chilogrammi di marijuana, 24,4 chilogrammi quelli rinvenuti al Gabriele D’Annunzio.

La droga in arrivo a Malpensa viaggia sia nei bagagli dei passeggeri in transito, ma soprattutto nascosta tra le merci, così come avviene nell’hub monteclarense, non più aeroporto passeggeri, ma convertito a scalo merci. Questo amplifica la possibilità che le sostanze vengano meglio occultate. A Milano Linate, infatti, dove l’attività cargo non esiste, nel 2020 sono stati sequestrati ” soltanto” 5,93 chilogrammi.

Da dove arriva la droga? Le sostanze scoperte in aeroporto arrivano soprattutto dalla Spagna e dagli Stati Uniti d’America. Le rotte aeree della marijuana si vanno così aggiungere alla più radicata del Mar Adriatico, da sempre utilizzata per far arrivare l’erba da Albania e Grecia.

La marijuana che sbarca a Malpensa viene poi smistata in tutta Italia, mentre la piazza attorno a Malpensa viene rifornita sempre più da produttori locali.

Il report evidenzia che, nello scalo bresciano, il traffico di sostanze è in crescita rispetto all’anno precedente, dove i chilogrammi di marjiuana sequestrati erano stati “solamente due.