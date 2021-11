Bagnolo Mella, denunciati per spaccio di marijuana un 30enne e un 50enne

(red.) Alta l’attenzione dei carabinieri sui luoghi di aggregazione giovanile e sullo spaccio di stupefacenti. A Bagnolo Mella un cinquantenne ed un trentenne locali, sono stati fermati e trovati in possesso di 2 dosi di Marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 150 grammi di Marijuana. Denunciati a piede libero dovranno rispondere di detenzione di stupefacente. Il controllo alla circolazione stradale infine ha portato ad una sanzione per guida in stato di ebbrezza alcolica con il ritiro della patente, nonché ulteriori 8 sanzioni per violazioni varie.