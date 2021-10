44enne arrestato: nel suo negozio di Coccaglio 5 chili di hashish e 37 mila euro

(red.) Una controllo della circolazione stradale è stato fatale per un uomo di 44 anni. Tra la notte di martedì 26 e mercoledì 27 ottobre è stato fermato dai militari della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia Carabinieri di Chiari a bordo del suo veicolo, mentre percorreva in senso contrario una via del centro cittadino. L’uomo ha tentato in un primo momento la fuga a piedi, ma è stato subito raggiunto dai carabinieri che hanno recuperato anche il borsello contenente circa 600 grammi di hashish e 1300 euro in contanti.

Le perquisizioni sono continuate nel negozio di Coccaglio condotto dall’arrestato, dove si trovavano nascosti nello scantinato altri 5kg di hashish e 37 mila euro in contanti, ricavato dell’attività illecita. Nella mattina del 27 l’uomo è stato giudicato dal Tribunale di Brescia con rito direttissimo che ne ha disposto la traduzione in carcere.