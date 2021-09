Montichiari, pusher arrestato con cocaina e più di mille euro in contanti

(red.) Nella giornata di ieri, un trentenne cittadino straniero residente in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Montichiari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono alla notte precedente, quando l’uomo è stato notato dai militari dell’Arma mentre, trovandosi a bordo del suo scooter, alla vista dei militari, ha rallentato vistosamente con fare circospetto. I carabinieri così si sono avvicinati ma lui, prima che lo raggiungessero, ha gettato in un fosso due involucri di cocaina.

Prontamente bloccato dai militari e recuperata la droga, ossia 13 confezioni termosaldate in cellophane contenente 7 grammi di “cocaina”, nell’immediatezza, il pusher è stato sottoposto a perquisizione personale; il controllo ha permesso di rinvenire la somma in contante di 1.125,00 euro, ritenuta il provento dello spaccio. Lo stupefacente e il denaro recuperato sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’A.G. come prova del reato. Il giovane straniero, arrestato in flagranza di reato per illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri in attesa di giudizio direttissimo, così come disposto dalla magistratura della Procura di Brescia. All’esito del giudizio avvenuto nella mattinata odierna, il GIP ha convalidato l’arresto e condannato il pusher a 6 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 800€.