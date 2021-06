Brescia, spacciatore al capolinea. La Polizia locale lo arresta

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 17 giugno gli agenti della Polizia locale di Brescia sono stati impegnati nell’arresto di uno spacciatore di origine nigeriana che operava nella zona di sua residenza in via Rotonda Montiglio. Gli operatori della municipale sono arrivati al pusher dopo aver fermato prima un cliente. Questo ha confessato di essersi più volte rifornito dall’africano e a quel punto gli agenti hanno voluto perquisire l’auto e poi l’abitazione dello stesso nigeriano.

Nel veicolo, nascoste sotto il volante, c’erano sei confezioni di cocaina, mentre nella sua casa c’era un agenda con 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo spacciatore è stato quindi condotto al comando di via Donegani per poi essere arrestato proprio per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Giudicato in via per direttissima, ha patteggiato un anno, ma la pena è sospesa.