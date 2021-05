Brescia, due universitarie denunciano ai carabinieri: “Siamo state drogate”

(red.) Due ragazze che si rivolgono ai carabinieri presentando un esposto dopo aver avvertito delle strane sensazioni in seguito a una serata, quella di sabato 22 maggio, trascorsa prima nel centro storico di Brescia e poi nell’appartamento di uno dei tre ragazzi che avevano conosciuto. E la scoperta è che una di loro era risultata positiva all’assunzione di sostanze stupefacenti nonostante, insieme all’amica, non ne avessero fatto uso in modo volontario. E’ la drammatica vicenda che viene raccontata attraverso le colonne del Giornale di Brescia e sulla quale proprio i militari stanno indagando.

Protagoniste sono due studentesse universitarie bresciane che nelle scorse ore hanno denunciato ai carabinieri di essere state drogate. Sarebbero state le 23 quando le due giovani, invitate da un uomo poco più grande e appena conosciuto, le aveva invitate a raggiungere la propria abitazione e dove c’erano altri due, tutti professionisti. Ma prima ancora una delle due ha detto di aver bevuto dell’acqua offerta dall’uomo appena conosciuto e da uno strano sapore.

Poi entrambe hanno raggiunto l’abitazione dove era stata offerta loro della birra. Nei minuti successivi, come riporta lo stesso quotidiano che racconta la vicenda, le due giovani hanno compreso che qualcosa non andava, a causa dell’eccessiva euforia dell’una e della stanchezza dell’altra. Così erano riuscite in qualche modo ad abbandonare l’appartamento e a rivolgersi all’ospedale Civile, poi alla Poliambulanza e infine ai carabinieri. Dal test del sangue di una delle due è emersa in effetti la presenza di sostanze stupefacenti. E le indagini proseguono.