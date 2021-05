Valsabbia, spaccio di droga: un arresto e due denunce dai carabinieri

(red.) Nei giorni precedenti a sabato 22 maggio i carabinieri bresciani di Nuvolento sono stati impegnati in alcuni interventi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. E come risultato sono scattati arresti e denunce. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto mercoledì 19 quando gli operatori hanno fermato un 21enne in auto. Durante un normale controllo, si è scoperto che il giovane aveva nascosto dosi di cocaina e di hashish tra i sedili della propria vettura.

A quel punto la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione dove c’erano altri dieci grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Nei confronti del 21enne sono scattate le manette e l’obbligo di firma dopo l’udienza di convalida, facendo anche emergere alcuni precedenti penali.

Nei guai sono finiti anche due albanesi di 31 e 25 anni che addosso avevano cocaina, 25 grammi di hashish e 400 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Probabilmente sono stati fermati poco prima di distribuire le dosi ad alcuni clienti. Entrambi sono stati denunciati.