Via Montello, polizia locale di Brescia nella tana dei pusher

(red.) Proseguono gli interventi della Polizia Locale di Brescia di contrasto allo spaccio di stupefacenti e al degrado urbano. Mercoledì 12 maggio gli agenti hanno arrestato due persone in via Montello. Da tempo gli uomini della Polizia Locale stavano tenendo sotto controllo un’abitazione della zona, verso la quale era stato notato un andirivieni sospetto di persone. Nella serata del 12 maggio una pattuglia è entrata nella corte dell’abitazione sorvegliata e, di fronte a un appartamento, ha trovato un tunisino pregiudicato per spaccio e un uomo di origine albanese, anche lui già noto alle forze dell’ordine, seduto su una poltrona davanti a un tavolino. Alla vista degli agenti l’albanese ha cercato di nascondere sotto la sedia un involucro di cellophane bianco, contenente cinque grammi e mezzo di cocaina. Sul tavolo, inoltre, si trovavano ritagli di polietilene, accendini, imballaggi vuoti e bilancini di precisione. Addosso all’uomo sono stati trovati 1.100 euro in banconote di differenti tagli e un cellulare. La pattuglia si è quindi recata nell’abitazione che il tunisino condivideva con la compagna. Quest’ultima ha cercato di ostacolare l’attività della Polizia Locale e, per questo motivo, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.

Nell’appartamento è stata trovata, su un appendiabiti, una borsa di plastica contenente infiorescenze di marijuana, suddivise in porzioni, del peso totale di 119 grammi e mezzo. Sul tavolo del salotto, oltre a un piatto dove si trovavano residui di cocaina, è stato recuperato un bilancino di precisione. Addosso al tunisino, inoltre, è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di sei centimetri e mezzo.

L’albanese e il tunisino sono stati quindi accompagnati al Comando di via Donegani e, su disposizione dei Pubblici Ministeri, sono stati trattenuti in attesa del giudizio per direttissima.