Desenzano, coltiva marijuana nella seconda casa: denunciato

(red.) Nella serata di sabato 1 maggio gli agenti bresciani della Polizia di Desenzano del Garda hanno denunciato un 30enne che nella frazione di Rivoltella ha una seconda casa, ma non solo per godersi il lago. Infatti, tra le stanze è stata scoperta una piantagione di marijuana, ovviamente illegale. Le prime segnalazioni sono arrivate dai vicini di casa che non potevano fare a meno di avvertire quel forte odore sospetto.

Così si sono mosse le forze dell’ordine che hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, incensurato, trovando dieci piante di marijuana di circa un metro e mezzo di altezza e tutto il materiale occorrente, compreso un bilancino di precisione. Il 30enne è stato quindi identificato e deferito all’autorità giudiziaria.