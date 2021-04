Spaccio di hashish e cocaina, triplice arresto dei carabinieri

(red.) Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Brescia.

Ad effettuare il primo arresto sono stati i carabinieri della Stazione di Gussago che, durante un servizio preventivo, hanno proceduto al controllo di un 35enne di Brescia il quale, alla vista dei militari, è entrato repentinamente all’interno di un supermercato. Prontamente raggiunto dai militari, il soggetto – già noto per i propri trascorsi di polizia – non sapendo dare spiegazioni sulla sua presenza fuori dal proprio comune di residenza, è stato sottoposto a perquisizione personale all’esito della quale veniva rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi e la somma di denaro di 2.800 euro, presunto provento dell’illecita attività di spaccio considerato che l’interessato non esplica alcuna attività lavorativa.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato nella flagranza del reato contestatogli e, dopo aver trascorso una notte in camera di sicurezza, è stato trasferito dinanzi al competente Giudice del Tribunale di Brescia che ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura della presentazione alla P.G..

Il secondo arresto è stato effettuato a Lumezzane dai carabinieri della locale Stazione. Uno studente ventenne incensurato, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana. Per lui è scattato l’arresto con la permanenza presso il proprio domicilio. All’esito dell’udienza, il GIP ha convalidato l’arresto e non ha applicato ulteriori misure.

Il terzo arresto è stato eseguito a Clusane d’Iseo, dove i carabinieri della Stazione di Marone, a seguito di un mirato servizio, hanno fermato un giovane classe 1994 a bordo di un’autovettura a lui in uso, trovandolo in possesso di 90 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 45 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare la somma contante di circa 9˙600 euro, ritenuta provento di attività illecita, un bilancino precisione e materiale per confezionamento. L’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.