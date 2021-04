Spaccio di cocaina, arrestato senegalese in via Lamarmora

(red.) Gli agenti della Polizia di Stato di Brescia hanno arrestato T.K.L., 50enne senegalese, poiché è stato sorpreso a detenere per fini di spaccio della sostanza stupefacente. L’operazione di polizia, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia, si inquadra nell’ambito dei controlli preventivi disposti per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani.

Nel corso dei controlli i poliziotti hanno individuato un uomo, già noto agli investigatori poiché annovera diversi precedenti di polizia per stupefacenti, che nei pressi di Via Lamarmora ha incontrato dei giovani. L’atteggiamento sospetto dell’individuo ha indotto gli agenti a ipotizzare che potesse essere ancora dedito allo spaccio.

I poliziotti hanno sorpreso lo spacciatore dopo che aveva ceduto una dose di cocaina (per la somma di 20 euro) a una giovane donna italiana. Addosso gli sono state trovate altre dosi, mentre nella sua abitazione, da dove era uscito poco prima di concludere il sua affare, sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di cocaina, suddivise in 133 buste in cellophane trasparente, una bilancina di precisione e materiale per il confezionamento, oltre a 5.840 euro suddivise in banconote di vario taglio, somma sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento di attività illecita. Pertanto, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.