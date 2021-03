Inseguimento tra Castegnato e Passirano, fermati due trafficanti di droga

(red.) L’altra sera, mercoledì 24 marzo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Brescia sono andati a segno nel momento in cui, in Franciacorta, dopo un inseguimento tra Castegnato e Passirano, hanno bloccato e arrestato due trafficanti marocchini di droga. E a bordo della loro auto – un 31enne e un 36enne – i militari con l’aiuto dei rinforzi hanno trovato due pacchi con un totale di due chili di hashish.

Le forze dell’ordine si erano mosse sulla base di una serie di segnalazioni che vedevano proprio quel territorio franciacortino come luogo di deposito di ingenti quantità di sostanze stupefacenti da parte dei due fornitori a chi veniva a riscuotere le dosi da spacciare poi anche a Brescia città. Di conseguenza i carabinieri hanno preso l’iniziativa attivando una serie di appostamenti individuando il luogo della droga all’ingrosso.

L’altra sera hanno quindi mosso anche un posto di blocco al quale la vettura con a bordo i due non si era fermata. Grazie all’intervento di altre pattuglie, l’inseguimento si è concluso dopo una decina di chilometri portando i due grossisti a essere portati in caserma e identificati. Il 31enne, tra l’altro, era già stato arrestato nel 2019 dopo essere stato beccato con circa 10 chili di hashish e come punto di riferimento sempre la Franciacorta.