Spacciatore preso a Sant’Eufemia con hashish e cocaina

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 11 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Brescia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 47 anni residente a Mazzano, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari stavano svolgendo un servizio mirato di controllo del territorio, finalizzato al contrasto della compravendita di sostanze stupefacenti e proprio mentre stavano transitando su via Indipendenza di Brescia, hanno notato un uomo camminare nervosamente e intento a fare una serie di telefonate.

Ritenendo che l’uomo, per aspetto e movenze, fosse un tossicodipendente o potesse detenere sostanza stupefacente, i militari hanno proceduto a effettuare un controllo, fermandolo poco distante dall’area di servizio “Tamoil” compresa tra via Indipendenza e Viale sant’Eufemia, mentre si stava avviando a piedi verso l’abitazione della fidanzata in via XXVIII Marzo.

Durante il controllo, l’uomo ha dichiarato di non avere nulla se non di avere acquistato, come prontamente mostrava agli operanti, alcuni pacchetti di sigarette. Gli agenti, però, si erano accorti che l’individuo aveva nascosto nella cinta dei pantaloni un qualcosa. L’uomo è stato, quindi, perquisito e gli sono stati trovati 14 grammi di hashish. Sospettando però che nascondesse altra sostanza stupefacente e, trovandosi sulla pubblica via, luogo che non consentiva una perquisizione personale nel rispetto del pudore della persona, il 47enne è stato accompagnato presso la caserma dei Carabinieri di Piazza Tebaldo Brusato. Durante il tragitto, tentava di nascondere sotto il sedile anteriore lato passeggero un portamonete di colore nero che, una volta recuperato, conteneva 7,5 grammi di cocaina, quantitativo già suddiviso in 18 dosi monouso. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, così come disposto dall’ Autorità Giudiziaria procedente, sino al rito direttissimo celebrato nel corso dell’odierna mattinata a seguito del quale è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G tre giorni alla settimana.