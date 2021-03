Brescia, due arresti dalla Polizia in città per spaccio di droga

(red.) Nelle ore precedenti a lunedì 8 marzo gli agenti della Polizia di Stato di Brescia sono stati impegnati in due arresti ai danni di altrettanti spacciatori di sostanze stupefacenti in città. La prima attività si è svolta vicino alla stazione ferroviaria dove gli operatori della Squadra Mobile al lavoro per i consueti controlli hanno notato un 49ene tunisino già noto per i precedenti connessi allo spaccio. Lo hanno sorpreso mentre piazzava una stecca di hashish in cambio di denaro.

L’uomo è stato bloccato e addosso aveva 270 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per questo motivo per lui sono scattate le manette. Nella stessa giornata è finito nei guai anche un altro pusher, un 42enne connazionale del primo, già nel mirino delle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso in via Veneto e addosso aveva alcuni grammi di hashish facendolo portare all’arresto.