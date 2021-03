Traffico di droga dalla Spagna all’Italia, condannato a Brescia a 10 anni

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 3 marzo, in tribunale a Brescia è terminato il processo di primo grado celebrato con rito abbreviato con cui un autotrasportatore 50enne greco è stato condannato a 10 anni di reclusione. L’accusa nei suoi confronti era quella di far parte di una banda di narcotrafficanti che dalla Spagna avrebbe fatto arrivare ingenti quantità di sostanze stupefacenti dirette in Italia.

Proprio il camionista era considerato uno dei corrieri e per lo spaccio era già stato condannato dal tribunale di Roma. Dopo essere fermato a un posto di blocco con 40 chili di cocaina ieri il suo caso è giunto anche alla giustizia bresciana che lo ha condannato. Ma si va verso il ricorso in appello.