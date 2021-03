Gavardo, in manette 27enne spacciatore di droghe sintetiche

(red.) Nella serata di lunedì i carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Brescia hanno arrestato un 27 enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che risiede a Gavardo ed è stato controllato negli ultimi giorni in ogni suo spostamento dai militari dell’Arma, è stato sorpreso a casa sua approfittando dell’ingresso di un corriere per la consegna di un pacco.

I militari hanno effettuato un’approfondita perquisizione nell’abitazione dell’uomo, rinvenendo diverse sostanze stupefacenti – anche droghe sintetiche di elevata pericolosità – e una ingente somma di denaro.

Infatti, nascosti in varie stanze all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti un totale di circa 60 grammi di hashish, 30 grammi di anfetamine e 3 grammi di ketamina. In camera da letto la somma di 17 mila euro circa, ritenuta provento dell’attività di spaccio di stupefacenti e sottoposta a sequestro.

L’uomo ha trascorso la notte in camera di sicurezza presso la sede del Comando provinciale dell’Arma in piazza Tebaldo Brusato e la mattina di martedì è stato giudicato per firettissima in Tribunale Il suo arresto è stato convalidato ie il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.