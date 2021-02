Lumezzane, arrestato pusher 48enne: aveva in casa coca e hashish

(red.) Lumezzane è una delle piazze più fiorenti per lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti tra i comuni presidiati dagli uomini e donne in uniforme che fanno capo alla compagnia dei Carabinieri di Gardone Val Trompia. Negli ultimi quattro mesi sono state ben otto le persone arrestate per spaccio dal Nucleo Operativo e Radiomobile nel centro valgobbino.

L’ultimo episodio venerdì pomeriggio, quando è finito nella rete l’utente finale dell’illecita filiera che poi ha condotto all’arresto del suo fornitore, ilquale utilizzava come base di spaccio la propria abitazione. I militari appostati all’esterno della casa di un 48enne disoccupato lumezzanese, noto per le sue precedenti condanne, hanno atteso che il cliente, un operaio trentenne del posto, uscisse per fermarlo e perquisirlo, trovandogli indosso la dose di cocaina.

L’immediata perquisizione nell’abitazione del pusher ha consentito di recuperare circa un’ottantina di grammi di cocaina e un centinaio di hashish, una bilancina elettronica di precisione e qualche centinaio di euro frutto di precedenti illecite cessioni. L’arrestato è stato portato a Canton Mombello su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia in attesa della convalida del suo arresto, disposta oggi, sabato 20 febbraio, dal Giudice per le indagini preliminari.