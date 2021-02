Brescia, teneva al bar 50 dosi di coca: arrestato e locale chiuso

(red.) Prima gli agenti lo hanno seguito, accorgendosi che era impegnato in una fiorente attività di smercio della droga. Poi si sono recati nel Bar Rolly di via Triumplina a Brescia, di cui è titolare, per una approfondita perquisizione. Attaccato nella parte posteriore del frigorifero, in una piccola stanza adibita a cucina, hanno trovato un sacchetto con 50 dosi di cocaina e nove frammenti di hashish.

L’uomo, 52 anni, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della questura di Brescia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, visto che il quantitativo di coca indicava chiaramente che lo spaccio avveniva all’interno del bar, l’attività commerciale è stata chiusa per 15 giorni.