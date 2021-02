In auto da Verona a Brescia con 6 chili di Amnesia: arrestato

(red.) Questa mattina, martedì 16 febbraio, un uomo di 31 anni residente nel bresciano è stato sottoposto alla convalida dell’arresto che ha incassato lo scorso venerdì 12 perché trovato in possesso di una grande quantità di sostanze stupefacenti. In particolare Amnesia, un mix che tratta insieme hashish, eroina e altre sostanze chimiche. 6 chili di questa sostanza sono stati sequestrati proprio al 31enne durante un controllo lungo l’autostrada A4 in territorio di Peschiera del Garda, al confine tra il veronese e il bresciano.

Il conducente, di fronte all’attività della Polizia stradale di Verona Sud si era mostrato subito agitato dicendo agli agenti che era appena stato a Verona e stava tornando nel bresciano. A quel punto gli operatori avevano perquisito la vettura trovando l’ingente quantità di droga nascosta nel bagagliaio, nel vano della ruota di scorta. In quel posto c’erano 6 chili divisi in due borse in 57 panetti e per un valore di 8 mila euro al chilo. Una grande quantità destinata anche al bresciano.

Ma dagli effetti molto pesanti se si considera la sostanza porta a perdite di memoria e altre conseguenze. L’uomo, tra l’altro con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato portato in questura e poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e quindi condotto in carcere. E stamattina si è svolta l’udienza di convalida con la concessione dei domiciliari.