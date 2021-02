Spacciatore in bicicletta preso in contrada della Mansione

(red.) Spacciava stando sempre in movimento e raggiungendo i clienti in bicicletta, ma è stato preso. Lunedì 8 febbraio gli agenti della Polizia Locale di Brescia hanno arrestato una persona, sorpresa in flagranza di reato a vendere cocaina. Nei giorni precedenti erano giunte diverse segnalazioni al comando di via Donegani, da parte di negozianti e residenti, riguardo ai movimenti sospetti di un uomo di origine tunisina visto in contrada della Mansione. L’uomo, pregiudicato per reati legati allo spaccio, si spostava in sella a una bicicletta e si incontrava con alcune persone note come consumatori di stupefacenti.

Nel pomeriggio di lunedì 8 febbraio una pattuglia, che stava tenendo d’occhio la zona tra corso Matteotti e contrada della Mansione, ha visto arrivare un giovane italiano. Quest’ultimo si è fermato, guardando in tutte le tutte le direzioni con fare impaziente. Poco dopo il tunisino lo ha raggiunto e ha consegnato al giovane un piccolo sacchetto che aveva appena estratto dalla bocca, ricevendo in cambio del denaro. L’italiano si è incamminato verso corso Matteotti, dove gli agenti lo hanno fermato, trovandogli addosso una dose di cocaina di circa 100 milligrammi.

Ripartito in bicicletta verso via dei Mille, il pusher è stato intercettato e perquisito dalla pattuglia, che gli ha sequestrato 153 euro, probabile frutto dell’attività illecita. L’uomo, pluripregiudicato e irregolare in Italia è stato portato in via Donegani e, su disposizione del Pubblico ministero, è stato trattenuto nelle Camere di sicurezza del comando in attesa del giudizio per direttissima.