San Pancrazio, 39enne sorpreso mentre vende marijuana

(red.) I carabinieri della Stazione di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) si sono resi protagonisti di un’altra operazione che si è abbattuta sullo spaccio di stupefacenti nella frazione di San Pancrazio, nella sera di sabato 30 gennaio. Il servizio, mirato al contrasto di questo fenomeno criminoso, ha portato all’arresto in flagranza di un ragazzo italiano di 39 anni nell’atto di cedere le dosi all’interno di un’autovettura.

La perquisizione personale e domiciliare del responsabile hanno consentito di recuperare circa 150 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana. Nell’abitazione inoltre i militari hanno rinvenuto anche il materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e una somma di denaro superiore ai 10 mila euro, provento dell’attività illecita. L’arresto del 39enne è stato convalidato dal GIP di Brescia che ha disposto la messa in prova dell’imputato in attesa dell’udienza.