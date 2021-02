Brescia, la marijuana arriva col corriere: sequestrati 24 chili

(red.) La Polizia Locale di Brescia ha annunciato nel corso di una conferenza stampa di aver effettuato nei giorni scorsi il sequestro di 24 chili di marijuana. Al centro del giro di spaccio una coppia composta da un albanese di 30 anni e da una ragazza rumena di 28, che da qualche tempo venivano tenuti d’occhio dagli agenti della Locale.



Martedì la 28enne ha ritirato da un corriere un pacco indirizzato a una donna italiana che era all’oscuro della vicenda, ma di cui la giovane rumena aveva documenti falsi. Nel pacco si trovavano 12 chili di marijuana confezionati in quattro buste di plastica di tre chili.

Stessa consegna e con identico contenuto è stata fatta al 30enne albanese, ma in un diverso appartamento. I due sono stati arrestati dagli agenti che hanno anche recuperato 20 mila euro in contanti e due pistole.