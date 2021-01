Alfianello, in auto fuori Comune con l’hashish. Multati e arrestati

(red.) L’altra sera, martedì 19 gennaio, i carabinieri bresciani di Pontevico sono stati impegnati in un intervento ad Alfianello, nella bassa. Oltre l’orario del coprifuoco, i militari che erano in servizio di pattuglia hanno incrociato un’Audi A3 con a bordo due persone ritenute subito non del paese. I sospetti sono aumentati quando hanno visto che dal veicolo era stato lanciato un sacchetto. Subito dopo i carabinieri hanno fermato la vettura a bordo della quale c’erano un 27enne marocchino e una 23enne italiana residenti in provincia di Cremona.

Per questo motivo, visto che si trovavano fuori dal loro Comune di residenza e senza un particolare motivo hanno incassato una sanzione di 533 euro ciascuno. Ma non solo, perché le stesse forze dell’ordine hanno anche scoperto che nel plico di cui si erano disfatti c’erano circa 100 grammi di hashish. La perquisizione si è estesa anche alla loro abitazione trovando altri 35 grammi della stessa sostanza. Per i due sono scattate le manette.